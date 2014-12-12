Θετική εξέλιξη για τους κατοίκους της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών, οι οποίοι αντιδρούν στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή, καθώς ανεστάλησαν, προσωρινά, οι εργασίες κατασκευής του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επιτροπής αγώνα κατά της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δ.Ε. Νέσσωνος – Δήμου Τεμπών, αναφέρει τα εξής:

“Μετά από κατάθεσή μας σχετικής αίτησης ακύρωσης, το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Τεμπών επέβαλε την προσωρινή αναστολή των εργασιών στο φωτοβολταϊκό σταθμό στην επονομαζόμενη θέση «Κραταιά» της Τ.Κ. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προέκυψε ταυτόχρονα με το δημοσίευμα της επιτροπής μας για τα πλημμυρικά ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης και έως τώρα, είχαν επιμελώς αποσιωπηθεί με όποιες επιπτώσεις αυτό θα μπορούσε να έχει.

Η έως τώρα προσπάθεια των πολιτών που συμμετείχαν στον αγώνα κατά της εγκατάστασης του σταθμού ήταν κοπιώδης και επίπονη, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη εκ μέρους της δημοτικής αρχής, η οποία θα έπρεπε, να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, αντιθέτως, όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά φέρει και βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση, όπως αυτή, εν τέλει διαμορφώθηκε, θέμα για το οποίο θα επανέλθουμε διεξοδικά σύντομα.

Ως ομάδα αγώνα, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας και θα αγωνιστούμε μα όλα τα νομικά και άλλα μέσα που διαθέτουμε για την οριστική διακοπή των εργασιών και τη σχετική αποκατάσταση της περιοχής την οποία πρέπει να αναλάβουν όσοι προκάλεσαν τις βλάβες.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις εκτάσεις που μας «κληροδότησαν» οι πρόγονοί μας να γίνουν βορά των εκμεταλλευτικών διαθέσεων άγνωστων ιδιωτικών εταιριών, εις βάρος ντόπιων παραγωγών που αποκλείονται πλέον από κάθε ήπια, συνδυαστική ενεργειακή παρέμβαση.

Δεν θα δεχθούμε τον αφανισμό της πολύπαθης, αυτό τον καιρό, κτηνοτροφίας μας και της μελισσοκομίας, που είναι τόσο ευεργετική για την επικονίαση των δενδρωδών καλλιεργειών των ντόπιων αγροτών.

Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί το τοπικό οικοσύστημα και το περιβάλλον, με πλήρη διάβρωση, σημαντική αύξηση θερμοκρασίας και ανήκεστες βλάβες στην πλούσια, ενίοτε μοναδική, βιοποικιλότητα της περιοχής.

Δεν θα ανεχθούμε σε καμία περίπτωση να γίνουν παρεμβάσεις με τρόπο που θα αυξάνουν τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων και την πρόκληση επαναλαμβανόμενων ζημιών σε όμορα κτήματα και σημαντικές επισφάλειες στους δύο πλησιέστερους οικισμούς.

Η δημοτική αρχή του Δ. Τεμπών, ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να προστατέψει τις ζωές και τις περιουσίες των δημοτών της, έστω και με μία τόσο μεγάλη καθυστέρηση, οφείλει να το πράξει.

Ο αγώνας συνεχίζεται και καλούμε κάθε πολίτη και εκπρόσωπο φορέα να συνταχθεί στην προσπάθειά μας, έως την τελική δικαίωση”.