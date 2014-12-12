Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη. Οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον βγάλουν από τη σπηλιά.

Όταν ανασύρθηκε έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στο σημείο υπήρχε και γιατρός. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να του δώσουν οξυγόνο, επαναφέροντάς τον.

Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Οι άντρες φέρεται να ήταν πολλές ημέρες στην περιοχή και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν... λίρες.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλιά, Πρώτο Θέμα)