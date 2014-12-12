Το φθινόπωρο κορυφώνεται με… ανατριχιαστικά διασκεδαστικό τρόπο στο Fashion City Outlet! Το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» υποδέχεται το HALLOWEEN με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, οι επισκέπτες θα ζήσουν μια ολοήμερη εμπειρία γεμάτη μυστήριο, δημιουργικότητα και… μαγικές κολοκύθες!

Από τις 12:00 έως τις 14:00, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό Κυνήγι Θησαυρού, όπου μια μαγική κολοκύθα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και μικροί εξερευνητές αναλαμβάνουν να τη βρουν! Με μυστικούς χάρτες, γρίφους και δοκιμασίες, λύνουν αινίγματα και ανακαλύπτουν το κρησφύγετο της χαμένης κολοκύθας, που τα περιμένει γεμάτη λιχουδιές και δωράκια.

Το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 19:00, ακολουθεί το Messy Play & Ξυλοπόδαρος Show, όπου ένας κόσμος γεμάτος «γλίτσες», χρώματα και δημιουργικό χάος παίρνει ζωή! Οι μικροί μας φίλοι φτιάχνουν το δικό τους «μαγικό φίλτρο», ανακατεύουν «αίμα βρικόλακα» και βάζουν τα χέρια τους μέσα σε «μάτια τεράτων» – ενώ ένας εντυπωσιακός ξυλοπόδαρος ακροβατεί, φωτογραφίζεται και σκορπίζει χαμόγελα σε όλο το εμπορικό.

Η γιορτή όμως ξεκινά νωρίτερα, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, με το Halloween Volta Fun Party στο Volta Fun Park του Fashion City Outlet, που προσκαλεί τα παιδιά σε ένα διήμερο γεμάτο face painting, χειροτεχνίες, Trick or Treat και ξεχωριστές κληρώσεις με απίθανα δώρα και δωροεπιταγές! Μια απολαυστική εμπειρία για όλη την οικογένεια, γεμάτη παιχνίδι, φαντασία και πολλή… γλυκιά μαγεία.

Το Fashion City Outlet μεταμορφώνεται για ένα Σαββατοκύριακο στον πιο μαγικό φθινοπωρινό προορισμό, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, δημιουργία και shopping σε μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Με δωρεάν και άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη χρώμα, χαμόγελα και εκπλήξεις!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr