Aτύχημα, ευτυχώς χωρις τραυματισμούς, καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, της Τετάρτης, στην πόλη της Λάρισας…

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 00:45 αυτοκίνητο βρέθηκε – υπό άγνωστες συνθήκες – εκτός δρόμου και έπεσε μέσα σε ρέμα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της οδού Σαρίμβεη – Πάρκου Χατζηχαλάρ.

Ένας άνδρας βγήκε μόνος του μέσα από το όχημα χωρίς να συντρέχουν λόγοι νοσηλείας.