Ανατροπή αυτοκινήτου έξω απο τη Λάρισα - ο οδηγός βγήκε σώος
Ειδήσεις | 05 Νοε 2025, 13:07
Aτύχημα, ευτυχώς χωρις τραυματισμούς, καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, της Τετάρτης, στην πόλη της Λάρισας…
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 00:45 αυτοκίνητο βρέθηκε – υπό άγνωστες συνθήκες – εκτός δρόμου και έπεσε μέσα σε ρέμα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της οδού Σαρίμβεη – Πάρκου Χατζηχαλάρ.
Ένας άνδρας βγήκε μόνος του μέσα από το όχημα χωρίς να συντρέχουν λόγοι νοσηλείας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.