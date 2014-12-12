Συνολικά 13 άτομα, στο σύνολό τους γυναίκες, μεταφέρθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Νοσοκομείο του Βόλου για πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για επιβαίνουσες στο τουριστικό λεωφορείο, που ανατράπηκε στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος κοντά στο κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο» και οι οποίες συμμετείχαν σε προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα στα Κανάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 13 γυναίκες φέρουν όλως ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο» για προληπτικούς λόγους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου, επιχείρησε απότομο ελιγμό πατώντας φρένο πάνω σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα, το λεωφορείο να αναποδογυρίσει.

Διερχόμενοι από το σημείο, όπως περιέγραφαν αποκλειστικά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

