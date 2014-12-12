Την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς για την αποκατάσταση και επισκευή των αγροτικών δρόμων που καταστράφηκαν από την θεομηνία του DANIEL, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Β. Κόκκαλης με αναφορά του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Αγιάς, η οποία αφορά τις δαπάνες αποκαταστάσεων αγροτικής οδοποιίας παρακάλιων περιοχών από την θεομηνία DANIEL.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι για την αποτροπή της πλημμυρικής παροχής των οικισμών και την ασφάλεια των κάτοικων του Δήμου Αγιάς κατά την επέλαση του μεσογειακού κυκλώνα Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023, «Οι δαπάνες που προέκυψαν είναι εξαιρετικά υψηλές και ο Δήμος, μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλείται να τις καλύψει για να αποκαταστήσει τις ζημιές και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του δήμου Αγιάς προς τους συναρμόδιους υπουργούς.