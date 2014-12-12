Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών στο σπίτι του στο Λιβαδάκι όπου κατοικούσε μόνος του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε κι έφτασε άμεσα στο σπίτι αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία για τα σχετικά.

kosmoslarissa.gr