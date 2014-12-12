Ένας άνδρας, μεσήλικας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το μεσημέρι στην παραλία της Βελίκας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να ανανήψει.

Η σορός του έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.