Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι στην παραλία της Βελίκας
Ειδήσεις | 11 Σεπ 2025, 13:56
Ένας άνδρας, μεσήλικας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το μεσημέρι στην παραλία της Βελίκας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να ανανήψει.
Η σορός του έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.