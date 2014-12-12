Τραγικό δυστύχημα σήμερα το μεσημέρι σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπό άγνωστες συνθήκες 58χρονος άνδρας, από τον Κοκκινοπηλό, καταπλακώθηκε από δένδρο (άλλες πηγές κάνουν λόγο για μεγάλο κλαδί.).

Ο άνδρας που έφερε σοβαρότατο τραύμα διακομίστηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν τιτάνιο αγώνα να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως περίπου μία ώρα μετά έχασε τη μάχη και κατέληξε.