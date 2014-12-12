Άνδρας 55 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Ειδήσεις | 31 Αυγ 2025, 00:07
Ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Λάρισα.
Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα του σαββάτου και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.
