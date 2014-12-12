Στον Πρωτογενή τομέα και στα προβλήματα των κτηνοτρόφων εστίασε την κριτική του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες βράδυ στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΠαΣοΚ στην Πινακοθήκη Λάρισας: "Η ευλογιά εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο". Και σε άλλα σημείο: "Τα χωριά μας έχουν ήδη αδειάσει και ακολουθούν οι κωμοπόλεις. Θα πηγαίνουμε τον Δεκαπενταύγουστο, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και θα συναντάμε «φαντάσματα», ανθρώπους ηλικιωμένους και ερείπια. Ερείπιο θα είναι όμως και ο πρωτογενής τομέας, με παρατημένες χιλιάδες εκτάσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης για να ανεβάσει τους αντικυβερνητικούς τόνους λέγοντας: «Η αλαζονεία, η διαφθορά και ατιμωρησία τελειώνει…».

Στην εκδήλωση εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τα προβλήματα και τις προκλήσεις για την ύπαιθρο σε μία διαδικασία ανοιχτού διαλόγου.