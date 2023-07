Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων η πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΕPΑ HELLAS για την περίοδο 2023 – 2024, όπως προέκυψε από το συνέδριο της 9ης Ιουνίου το οποίο διοργανώθηκε στη Ναύπακτο.

Τα μέλη της διοίκησης αποτελούν οι Χρήστος Καραπιπέρης, District Governor, Νικόλαος Δημηρόπουλος, Lt. District Governor, Διονύσιος Πολίτης, District Secretary, Βασίλειος Καψάλης, District Treasurer, Αργύρης Τσουνάκης, VP of Hellenism, Χρήστος Κατηφόρης, VP of Education, Κυριάκος Σπανόπουλος, VP of Philanthropy, Αδάμ Βλαχογιάννης, VP of Civil responsibility, Παναγιώτης Ταρενίδης, VP of Family & Individual Excellence, Κωνσταντίνος Κρυστάλλης, Athletic Director, Γιώργος Πολυχρόνης, District Warden, Απόστολος Στεργίου, District Marshall και Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Special Advisor.

Μετά την συνεδρίαση ακολούθησε η εκδήλωση παράδοσης – παραλαβής στο roof garden της αίθουσας του Συλλόγου των Αθηναίων κάτω από την Ακρόπολη. στην οποία παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι της AHEPA HELLAS με τις οικογένειές τους.

Ο κος Βαρσάμης ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην εκδήλωση τα μέλη και τους φίλους της AHEPA Hellas, τον υφυπουργό οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη, τον Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Σταύρο Καλαφάτη, τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής κ. Γεώργιο Δημόπουλο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αθηνών και πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων κ. Ελευθέριο Σκιαδά, την αναπληρώτρια γραμματέα προγράμματος της ΝΔ κα Αντωνία Δήμου, την πρόεδρο της ένωσης ανταποκριτών ελληνικού τύπου εξωτερικού κα Ρούλα Σκουρογιάννη και τον ύπατο κυβερνήτη Ευρώπης της AHEPA κ. Γιάννη Μητρόπουλο, τους οποίους και προσκάλεσε να απευθύνουν χαιρετισμό. Όλοι τους αναφέρθηκαν στο εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελείται διαχρονικά από την AHEPA Hellas και δήλωσαν την έμπρακτη συμπαράσταση τους στις ενέργειες και δράσεις της Οργάνωσης.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης ο απερχόμενος Κυβερνήτης κος Κώστας Βαρσάμης παρουσίασε τον νέο κυβερνήτη της κ. Χρήστο Καραπιπέρη τον οποίο συνεχάρη για την μέχρι τώρα δράση του στην οργάνωση και τον κάλεσε στο βήμα για να μεταφέρει σε όλους τους παριστάμενους τους άξονες που θα κινηθεί το ΔΣ της AHEPA HELLAS την νέα περίοδο.

Ο νέος Κυβερνήτης στην ομιλία του εστίασε στον σημαντικό ρόλο της AHEPA HELLAS, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση πρέπει να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυναμικές του σύγχρονου κόσμου, διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη διάσταση της κοινωνικής της δέσμευσης.

Επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική της AHEPA HELLAS βασίζεται στην ενίσχυση και διατήρηση των θεμελιωδών αξιών της οργάνωσης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις συνεχείς αλλαγές. Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, οι οποίοι έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας. “Η AHEPA HELLAS έχει αληθινή δύναμη, και αυτή η δύναμη είναι τα μέλη της”, υπογράμμισε ο Κυβερνήτης. “Με παραρτήματα που εκτείνονται σε περισσότερες από 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αποτυπώνουμε την δυναμική μας παρουσία.”

Παρέπεμψε επίσης στην ίδρυση του Forum Μέλλον 4.0 “ετοιμάσου για το αύριο”, το οποίο επιδιώκει να προσελκύσει τη νεολαία, να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των συμπολιτών μας και να προετοιμάσει την ελληνική κοινωνία για τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Κατά το κλείσιμο της ομιλίας του, υπογράμμισε τον στόχο της AHEPA HELLAS να καταστεί πρωτοπόρος οργανισμός στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας και προασπίζοντας τις αξίες που την καθοδηγούν.

Ο κος Μητρόπουλος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κλείνει ένας κύκλος τριών ετών όπου η AHEPA HELLAS ευτύχισε να έχει στο τιμόνι της έναν καλόν AHEPAN τον Κώστα Βαρσάμη. Τον ευχαρίστησε για την συνεργασία τους, όπου αυτός ως Κυβερνήτης της Περιφέρειας 25 Ελλάδος και από την άλλη ο ίδιος, ως Ύπατος Κυβερνήτης της Περιοχής 10 (Ελλάδα – Κύπρος – Ευρώπη), δημιούργησαν το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της AHEPA στην Περιοχή αλλά και ως πρότυπο για το σύνολο της Οργάνωσης. Πρωτίστως τον συνεχάρη και εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου για την εξαιρετική δουλειά την οποίαν έκανε αυτός και τα ΔΣ των 3 τελευταίων ετών που ηγήθηκε και ανέδειξαν την AHEPA HELLAS ως 2η Περιφέρεια ανάμεσα σε 28 Περιφέρειες της Οργάνωσης.

Το πνεύμα ομάδας που καλλιέργησε ο κος Βαρσάμης τόνισε, ανέδειξε παράλληλα και τον σημερινό Κυβερνήτη τον Χρήστο Καραπιπέρη. Ο κος Καραπιπέρης ανέφερε είναι ένας πολύ καλός επιστήμων και τεχνοκράτης, με σημαντικές ικανότητες, στον οποίον η Οργάνωση εναποθέτει την μεγάλη ευθύνη της συνέχισης του έργου των προκατόχων του στην Περιφέρεια 25 AHEPA HELLAS.