Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ανήλικος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενος σουγιάς.