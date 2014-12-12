Ανήλικος με αναδιπλούμενο σουγιά - Σύλληψη στη Λάρισα
Αστυνομικά | 28 Αυγ 2025, 11:34
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ανήλικος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενος σουγιάς.
