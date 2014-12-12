Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση και την έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες που φέρουν το στρατόπεδο του Αμπελώνα να οδηγείται σε κλείσιμο ή υποβάθμιση.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν υπηρετεί τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η νέα δομή των στρατιωτικών μονάδων, όπως διαφαίνεται, δεν έχει στόχο την ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, ούτε την προστασία του λαού και των συνόρων της. Αντίθετα, αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στη διευκόλυνση επιχειρήσεων έξω από τα εθνικά σύνορα και στην εξυπηρέτηση γεωπολιτικών επιδιώξεων που καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κλείσιμο ή η υποβάθμιση στρατοπέδων όπως του Αμπελώνα δεν είναι τυχαίο· εντάσσεται στη λογική της συγκέντρωσης δυνάμεων σε περιοχές-κόμβους του ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού, με ταυτόχρονη αποψίλωση άλλων περιοχών.

Η απομάκρυνση του στρατοπέδου στον Αμπελώνα, θα πλήξει την οικονομική ζωή της περιοχής, θα στερήσει δεκάδες θέσεις εργασίας και θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε μια ήδη πιεσμένη τοπική οικονομία, με σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια και υποστήριξη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών αναγκών.

Η άμυνα της χώρας δεν μπορεί να ταυτίζεται με τις ΝΑΤΟϊκές αποστολές, ούτε να υποτάσσεται σε σχεδιασμούς που μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο πολεμικών επιχειρήσεων. Οι Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να υπηρετούν αποκλειστικά την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας του λαού, και όχι ξένα συμφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τυρνάβου έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας, να αναδείξει τις επιπτώσεις που θα έχει τυχόν κλείσιμο του στρατοπέδου και να απαιτήσει τη διατήρηση και ενίσχυσή του.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων του Δήμου Τυρνάβου, στον κοινό αγώνα για να μην αποδυναμωθεί η περιοχή μας στο όνομα σχεδιασμών που δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού”.