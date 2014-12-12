Ανώτερα στελέχη επιλεγμένων εταιρειών κρουαζιέρας θα φιλοξενήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά το διάστημα 14-19 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό να τους ξεναγίσει στα κάλη της περιοχής μας και δη σε Σκιάθο, Σκόπελο και άλλα μέρη της Μαγνησίας.

Το ταξίδι εξοικείωσης, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει ένα τετραήμερο εντατικής παρουσίασης υψηλού επιπέδου του προορισμού κρουαζιέρας του Βόλου και των Σποράδων με στόχο τη γνωριμία και την κατανόηση των πραγματικών δυνατοτήτων των λιμένων και του προορισμού γενικότερα προκειμένου να ενταχθούν στα προσεχή προγράμματα κρουαζιέρας.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στοχευμένης εξωστρέφειας του προϊόντος κρουαζιέρας του Βόλου και των Σποράδων στο ειδικό κοινό του τομέα της κρουαζιέρας. Tα εν λόγω στελέχη βάσει της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας τους έχουν ως αρμοδιότητα την κατάρτιση προγραμμάτων κρουαζιέρας, τις δρομολογήσεις κρουαζιερόπλοιων, το σχεδιασμό εκδρομών για τους επιβάτες και η εργασία τους απαιτεί την επίσκεψη σε κάθε προορισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της κάθε εταιρείας κρουαζιέρας, τις δυνατότητες ωφέλιμης και επικερδούς συνεργασίας.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας έχει ως εξής:

-14/9/2025 Τμηματική άφιξη των καλεσμένων από την Ευρώπη και την Αμερική στη Σκιάθο, τακτοποίηση στα ξενοδοχεία – δείπνο και ξενάγηση στη Σκιάθο

-15/9/2025 Άφιξη των υπολοίπων – εκδρομές στη χώρα της Σκιάθου οδικώς (μνημεία, εκκλησίες, κάστρο, Μουσείο Παπαδιαμάντη αλλά και ακτοπλοϊκώς σε παραλίες του νησιού π.χ. Λαλάρια καθώς και σε άλλες σχετικές με τη δημοφιλή ταινία Mamma Mia

-Γεύμα – συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή και τοπικούς φορείς

-Δείπνο από το Δήμο Σκιάθου και ανταλλαγή δώρων εθιμοτυπίας

-16/9/2025 Αναχώρηση για Σκόπελο ακτοπλοϊκώς

-Μεταφορά με λεωφορείο στο τμήμα του νησιού όπου γυρίστηκε η ταινία Mamma Mia αλλά και σε μέρη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μνημεία, τοπικές ζυθοποιίες (beer tasting), επίσκεψη σε κατασκευαστές μικροναυπηγικής και μαχαιριών

-Γεύμα μεσημεριανό σε σκοπελίτικη ταβέρνα

-Απογευματινή εκδρομή με σκάφη στο Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων (Αλόννησος) – ξενάγηση στο υποβρύχιο μουσείο – ενημέρωση για τη χελώνα carettacaretta

- Δείπνο στη Σκόπελο σε εμβληματική ταβέρνα της με συνοδεία ζωντανής μουσικής

-17/9/2025 Αναχώρηση για Βόλο

-Συναντήσεις με τους φορείς της πόλης (Οργανισμός Λιμένος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λιμεναρχείο, Επιμελητήριο Μαγνησίας κ.λ.π.)

-Αναχώρηση για τα χωριά του Πηλίου και επίσκεψη με το τρενάκι του Πηλίου, το θρυλικό Μουτζούρη, στις Μηλιές.

- Γεύμα στην Πορταριά – συνέχεια της ξενάγησης στο Πήλιο και δείπνο σε παραδοσιακό τσιπουράδικο στο Βόλο για γνωριμία με τις γεύσεις της περιοχής

-Βόλτα στην πόλη του Βόλου – γνωριμία με τα τοπόσημα της πόλης – μπάνιο σε κοντινές παραλίες και γνωριμία με μεσογειακές γεύσεις

-Κλείσιμο του ταξιδιού – δείπνο αποχαιρετιστήριο με ιδιαίτερα γιορτινή διάθεση, ομιλίες, ανταλλαγή δώρων και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων παρουσία όλων των φορέων της πόλης

-19/9/2025 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο.

