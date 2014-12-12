Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Άννυς Ψάρρα, δημοτικής συμβούλου της "Συμπαράταξης Λαρισαίων", αναφέρονται τα εξής:

"Δυστυχώς για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα το Μουσείο Κατσίγρα, αντί του γόνιμου διαλόγου με την τοπική κοινωνία γίνεται το επίκεντρο αρνητικών σχολιασμών και συμπεριφορών.

Η δίωρη καθυστέρηση της έναρξης των εγκαινίων της έκθεσης του Μάνου Ιωαννίδη στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, λόγω αναμονής των επισήμων – του Δημάρχου κ. Μαμάκου και της Υπουργού Πολιτισμού κας Μενδώνη- προσέβαλε ,τους πολίτες που προσήλθαν στα εγκαίνια, τους συντελεστές της έκθεσης και τον ίδιο τον θεσμό του Μουσείου Κατσίγρα.

Τέτοιες πρακτικές αποτυπώνουν μια νοοτροπία που βάζει τις δημόσιες σχέσεις πάνω από τον σεβασμό στην τέχνη και στους ανθρώπους της. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους “παρουσιολογίου”, ούτε να εξαρτάται από το πότε θα φτάσουν οι “επίσημοι”. Αξιοσημείωτο είναι πως στο δελτίο Τύπου της Πινακοθήκης δεν υπήρξε καμία αναφορά στο περιστατικό. Ούτε μια – αυτονόητη – συγνώμη.

Σε μια εποχή που η φιλοσοφία των μουσειακών χώρων βασίζεται στην συμπερίληψη αλλά και στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της τέχνης, συμπεριφορές που προσβάλλουν δεν συνάδουν με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η Λάρισα ,αξίζει σοβαρότητα, συνέπεια και σεβασμό απέναντι στους θεσμούς της, στους δημιουργούς και στους πολίτες της".