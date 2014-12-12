Ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό απευθύνει ο Δήμος Λαρισαίων για τα εγκαίνια του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου, ενός έργου πανελλήνιας, αλλά και διεθνούς εμβέλειας, που τοποθετεί τη Λάρισα στην καρδιά του παγκόσμιου τουρισμού.

Η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, στον χώρο του Κήπου, μέσα στο Πάρκο του Αλκαζάρ (απέναντι ακριβώς από το Μνημείο του Ιπποκράτη), από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο.

Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου έργων για τον Ιπποκράτειο Τόπο, ένα εξαιρετικής σημασίας τοπόσημο της Λάρισας και της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη της πόλης του Ιπποκράτη, με δράσεις, συνέργειες και συμπράξεις, που αναδεικνύουν την άρρηκτη, ιστορική σύνδεση της Λάρισας, με το έργο του «πατέρα» της Ιατρικής επιστήμης.

Το έργο αναβαθμίζει το υφιστάμενο Μνημείο του Ιπποκράτη, όπου ολοκληρώνονται εργασίες ανακατασκευής (στεγανοποίηση), ενώ στον χώρο του Βοτανικού Κήπου έχουν δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένα κηπάρια με φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά του Ιπποκράτη.

Εικονική περιήγηση και avatar

Στον χώρο του Κήπου, οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση app και μέσω qr code στο κινητό τους να λαμβάνουν πληροφορίες για τα φυτά που συνθέτουν τον Κήπο. Επιπρόσθετα, το έργο ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα εικονικής (ψηφιακής περιήγησης) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και η δυνατότητα να ξεναγηθούν από το avatar του Ιπποκράτη.

Για την υλοποίηση των έργων του «Ιπποκράτειου Τόπου» έχουν συνεργαστεί οι Αντιδημαρχίες και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου και το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Ιπποκράτειος Τόπος» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, Πράξη: “Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Λαρισαίων”, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αναδεικνύουν την πορεία της Λάρισας στην ιστορία, διασυνδέοντας μνημεία, αστικά τοπόσημα καθώς και ιστορικούς, μνημειακούς και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.