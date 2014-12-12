Ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό απευθύνει ο Δήμος Λαρισαίων για τα εγκαίνια του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου, ενός έργου πανελλήνιας, αλλά και διεθνούς εμβέλειας, που τοποθετεί τη Λάρισα στην καρδιά του παγκόσμιου τουρισμού.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιείται, σήμερα Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, στον χώρο του Κήπου, στο Πάρκο του Αλκαζάρ, στην Είσοδο Α’ (από την πλευρά προς το Κολυμβητήριο)

Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου έργων για τον Ιπποκράτειο Τόπο, ένα εξαιρετικής σημασίας τοπόσημο της Λάρισας και της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη της πόλης του Ιπποκράτη.

Στον χώρο του Κήπου, οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση appκαι μέσω qrcodeνα λαμβάνουν πληροφορίες για τα φυτά που συνθέτουν τον Κήπου, από τις ενημερωτικές πινακίδες και τα πινακίδια στα παρτέρια των φυτών.

Tο έργο ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα εικονικής (ψηφιακής περιήγησης) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα (www.htil.gr) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και η δυνατότητα να ξεναγηθούν από το avatarτου Ιπποκράτη, με την επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την υλοποίηση του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου έχουν συνεργαστεί οι Αντιδημαρχίες και οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Επιχειρησιακού & Ψηφιακού Σχεδιασμούτου Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Ιπποκράτειος Τόπος» είναι ενταγμένο στην πράξη “Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις – ΔιαχρονικοίΒηματισμοίΔήμου Λαρισαίων” και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”).