Η Κεντρική Πλατεία Λάρισας γίνεται και φέτος το σημείο συνάντησης της νέας γενιάς.

Το Φεστιβάλ Νεολαίας Λάρισας 2025, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, ξεκινά αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου με τη μεγάλη συναυλία του APON και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου με το μουσικό σχήμα Argon. Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη παίρνει το παραδοσιακό γλέντι με τους Βλάμηδες, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.

Η φετινή διοργάνωση είναι αποτέλεσμα ευρείας συνεργασίας άνω των 30 φορέων της πόλης, αλλά και πανελλαδικής δικτύωσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς νεολαίας, συλλόγους, καλλιτεχνικές ομάδες και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, σε συνεργασία όλους αυτούς τους φορείς αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Λάρισα λειτουργεί ως ανοιχτός κόμβος συνεργασίας και ενδυνάμωσης των νέων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, δημιουργία τραγουδιού με τεχνητή νοημοσύνη, δράσεις street art, STEM & robotics, παραστάσεις, διαλόγους, παρουσιάσεις βιβλίων και συλλογικών πρωτοβουλιών. Κάθε μέρα το φεστιβάλ κλείνει με μουσικές εκδηλώσεις που συνδυάζουν σύγχρονο και παραδοσιακό ήχο, πολιτιστική έκφραση και δημιουργική συμμετοχή.

Το Φεστιβάλ Νεολαίας Λάρισας 2025 είναι μια πρόσκληση για συμμετοχή, δημιουργία και συνάντηση. Ένα φεστιβάλ που ενώνει τη φωνή των νέων με το μέλλον της πόλης.

Αναλυτικό πρόγραμμα Φεστιβάλ Νεολαίας 2025

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Πράσινες Δεξιότητες για Μαθητές Δημοτικού από το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ 17:30 – 20:00

Μέσα από διαδραστικά online παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα γνωρίσουν με απλό και ευχάριστο τρόπο τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της αειφορίας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GreenComp School, το οποίο υλοποιείται από τη ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Καλλιτέχνες & Νέοι Επαγγελματίες από το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ 17:30 – 20:00

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρόγραμμα BuSYouth, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στηρίζει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων μέσα από τις τέχνες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να μετατρέψουν το ταλέντο τους σε επάγγελμα με μέλλον.

Workshop » Κάνε ένα βήμα μπροστά» από τον οργανισμό νεολαίας EUphoria Youth Lab, 17:30 – 20:00

Ενημερωτικές δράσεις από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας 17:30 – 20:00

Παρουσίαση προγράμματος Bee Autism από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας 17:30 – 20:30

Παρουσίαση Βιβλίου «Αγαπώ Αγγίζω» της Μαίρης Σύρρου 18:00

Ψηλά το Κεφάλι – Διάλογος με τον Φάνη Παπαδημητρίου για τη συμπερίληψη και τη ζωή με κινητική αναπηρία. 18:30

«Ο Νεραϊδένιος στη Χώρα των Ξωτικών Γιγάντων»: ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα και τη δύναμη των σχέσεων 19:30

Εργαστήριο: “Through Another’s Eyes”: βιωματικό εργαστήριο που συνδυάζει την τέχνη, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Συναυλία APON 21:00

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Δράσεις από 17:30 έως 20:00

Φωτογραφικό εργαστήριο από την ομάδα φωτογραφίας fplus

Η ομάδα φωτογραφίας fplus συμμετέχοντας για 2η χρονιά στο Scout Around και το Φεστιβάλ Νεολαίας πρόκειται να μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας. Θα σας περιμένουν στο περίπτερό τους προκειμένου να σας μάθουν όλα τα μυστικά που πρέπει να ξέρετε.

Δημιουργία graffiti από το Project Ιππόκαμπος και καλλιτεχνική ομάδα ΕΤουΚρου

Πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια διαδραστική δράση με την ζωντανή δημιουργία ενός μικρού graffiti, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη Rezw (μέλος της ομάδας). Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία ενός street art έργου, να γνωρίσουν την τέχνη του graffiti εκ των έσω και να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά τόσο με τον καλλιτέχνη όσο και μεταξύ τους.

Δημιουργία τραγουδιού με AI από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) μαζί με το 2o ΙΕΚ Λάρισας

Έχετε δημιουργήσει ποτέ το δικό σας τραγούδι, ενώ δεν γνωρίζετε από μουσική; Το συγκεκριμένο εργαστήρι πρόκειται να σε κάνει τραγουδοποιό με τη δύναμη του ΑΙ. Ακόμη και αν δεν γνωρίζεις την σωστή σειρά από τις νότες, του AI Music Lab σου υπόσχεται ότι από το Scout Around και το Φεστιβάλ Νεολαίας θα φύγεις με το δικό σου τραγούδι.

Παρουσίαση Α Βοηθειών από την ΕΟΔΥΑ

Η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, με κύριο βραχίονα την παροχή ποιοτικών Διασωστικών & Υγειονομικών υπηρεσιών, στοχεύει στην ανάπτυξη Εθελοντικών δράσεων με σκοπό την θωράκιση της Κοινωνίας από απειλητικές καταστάσεις. Σε περιμένουν και φέτος στο Scout Around για να σου δείξουν τα πάντα από Α’ Βοήθειες.

Workshop από το iGEM Thessaly

Το IGEM είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας στον οποίο έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν φοιτητές από διάφορες επιστημονικές ειδικότητες. Πρόκειται για μια ενωμένη κοινότητα που συνεχώς μεγαλώνει. Έλα για να κάνεις παρέα με την iGEM Thessaly τα δικά σου πειράματα.

Αγώνας μπάσκετ από τον Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑΜΕΑ

Ο Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑΜΕΑ συμμετέχει δυναμικά και φέτος στο Scout Around και το Φεστιβάλ Νεολαίας εντάσσοντας τις δράσεις του σε μια γιορτή που προάγει την ένταξη, την αποδοχή και τον αθλητισμό για όλους. Με γνώμονα τις αξίες της ισότητας, της συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των νέων με και χωρίς αναπηρία, στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δίνει φωνή στη διαφορετικότητα και ενισχύει τη συμμετοχή όλων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης μας. Η κοινή μας πίστη στη δύναμη της νεολαίας και στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής οδήγησε στη φετινή συνεργασία μας με τους Προσκόπους της Λάρισας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, με στόχο να χτίσουμε μαζί ένα συμπεριληπτικό αύριο.

Εργαστήριο STEM Robotics Academy

Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σου έχεις παίξει ποδοσφαιράκι. Η STEM Robotics Academy έρχεται για να σου αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Οι επιστήμες των πεδίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και η Εκπαιδευτική Ρομποτική έρχονται για να προστεθούν στους κανόνες του παιχνιδιού. Έλα για να παίξεις ποδοσφαιράκι αλλιώς.

Workshop » Κάνε ένα βήμα μπροστά» από τον οργανισμό νεολαίας EUphoria Youth Lab

Ενημερωτικές δράσεις από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Παρουσίαση προγράμματος Bee Autism από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Η Παραμυθιά» και workshop του εργαστηρίου φιλαναγνωσίας και δημιουργικής αφήγησης Παραμυθολόγιο 18:00

Παρουσίαση χορευτικών συλλόγων 20:30

Παραδοσιακό γλέντι με τους Βλάμηδες 21:30

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών και Μαχητικών Αθλημάτων 10:00 έως 20:00 Απονομές από Δήμαρχο Λαρισαίων στις 12:30

Παρουσίαση προγράμματος Bee Autism από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας 17:30 – 20:30

Workshop » Κάνε ένα βήμα μπροστά» από τον οργανισμό νεολαίας EUphoria Youth Lab, 17:30 – 20:30