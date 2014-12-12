Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταγραφή Διούδη στην ΑΕΛ
Αθλητικά | 16 Αυγ 2025, 19:45
Η AEΛ είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Σωκράτη Διούδη, καθώς έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες.
Η μόνη εκκρεμότητα στην Γκαζιάντεπσπορ ήταν η εύρεση αντικαταστάτη του, που τελικά είναι ο 25χρονος Ζαφέρ Γκοργκέν από τη Ρίζεσπορ, ο οποίος ενδέχεται να αγωνιστεί ήδη στο αυριανό ματς με την Κόνιασπορ λόγω απουσίας του βασικού Μποζάν.
Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για τον επαναπατρισμό του Διούδη, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023, συνέχισε στη Ζαγκλέμπιε Λούμπιν και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Τουρκία. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Λάρισα, όπου αναμένεται να προσφέρει εμπειρία και σιγουριά κάτω από τα δοκάρια.
monobala.gr
