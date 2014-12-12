Iδιώτες γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων για να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς τους. Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Πέννυ Μπουλούτζα), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να συνεργάζονται με νοσοκομεία ή φορείς του δημόσιου συστήματος Υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων, συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, καθώς και στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και χειρουργικών πράξεων, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Οι ιδιώτες γιατροί που θα συνεργαστούν με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα για αστική επαγγελματική ευθύνη με ελάχιστο όριο αποζημίωσης 100.000 ευρώ ανά ζημιογόνο περιστατικό και 1.000.000 ευρώ στο ετήσιο σύνολο.

Υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά με το ιατρικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου, οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία του ασθενούς τους και είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της υγείας του έως την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που ο ασθενής τους έχει ανάγκη νοσοκομειακών υπηρεσιών άλλων ειδικοτήτων, αυτές παρέχονται από γιατρούς του νοσοκομείου.

Η αποζημίωση του συνεργαζόμενου με το ΕΣΥ γιατρού για τις ιατρικές επισκέψεις, τις χειρουργικές πράξεις και τη νοσηλεία παθολογικών περιστατικών καταβάλλεται από τους ασθενείς μέσω του νοσοκομείου (θα εισπράττει το ποσό), ή από τον ασφαλιστικό φορέα τους στην περίπτωση διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων. Σημειώνεται ότι, για τις χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, στους ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αποζημίωση όπως προβλέπεται στα απογευματινά χειρουργεία για τον συντονιστή διευθυντή/καθηγητή (υπενθυμίζεται ότι σε αυτόν τον βαθμό οι αποζημιώσεις είναι από 125 ευρώ έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα των επεμβάσεων).

Για τα παθολογικά περιστατικά με νοσηλεία, η αποζημίωση είναι από 250 ευρώ έως 600 ευρώ, βάσει της βαρύτητας όπως αυτή έχει κατηγοριοποιηθεί από τον ελληνικό κατάλογο DRG, και την καταβάλλει ο ασθενής.

Η αποζημίωση του νοσοκομείου για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού καθορίζεται σε ποσοστό 20% επιπλέον επί των κατά περίπτωση ποσών με τα οποία αποζημιώνουν οι ασθενείς τον ιδιώτη γιατρό.

Οι ιδιώτες γιατροί που επιθυμούν συνεργασία με νοσοκομείο του ΕΣΥ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου, η οποία εν συνεχεία θα εξεταστεί από τον διοικητή ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης και τη χορήγηση της άδειας συνεργασίας έπειτα από εισήγηση ιατρού διευθυντή του νοσοκομείου.

Η χορήγηση της άδειας συνεργασίας, που έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, παρέχεται υπό την προϋποθέση της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και της ομαλής κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, δεν θα πρέπει να διαταράσσεται, διαφοροποιείται ή παραβιάζεται ο αριθμός των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, ο αριθμός των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων από τους ιατρούς του ΕΣΥ γενικά και κατά την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου και της οικείας υγειονομικής περιφέρειας διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τήρησης των όρων της συνεργασίας με τον ιδιώτη γιατρό. Τυχόν παράβασή τους επιφέρει ανάκληση της άδειας συνεργασίας (και επομένως καταγγελίας της σύμβασης) και απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης για ένα έτος, που γίνεται δύο έτη σε περίπτωση υποτροπής. Σε επόμενη υποτροπή επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος συνεργασίας με οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ.

kosmoslarissa.gr (από Καθημερινή, Πέννυ Μπουλούτζα)