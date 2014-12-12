Ανάσα στην ασφυκτική κατάσταση που βιώνει η κτηνοτροφία από τις επιπτώσεις της ευλογίας φέρνει το άνοιγμα των σφαγείων πιλοτικά στον Νομό της Λάρισας, μετά από τεσσεράμισι μήνες. Βαρόμετρο για το άνοιγμα των σφαγείων και σε άλλες περιοχές θα είναι η απόδοση των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

“Ήταν επιτακτική ανάγκη να ανοίξουν τα σφαγεία" λένε οι κτηνοτρόφοι που έχουν κρατήσει τα κοπάδια τους υγιή, που ωστόσο καλούνται να τηρήσουν πιστά τις αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κτηνιάτρους.

Οι υπεύθυνοι σφαγείων μεριμνούν και για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης (χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων).

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη

ertnews.gr