Με λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε σήμερα (χθες) η έναρξη της 17ης Πανδημοτικής Γιορτής Κρασιού και Αμπελιού στη Ραψάνη, σε μια εκδήλωση που τιμά τη μακραίωνη αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση της περιοχής.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον αρχιμανδρίτη πατέρα Διόδωρο και ακολούθησε χαιρετισμός του δημάρχου Τεμπών κ. Γεωργίου Μανώλη.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο αντιπερεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο εκπρόσωπος της βουλεύτριας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ν. Λάρισας κα Ευαγγελία Λιακούλη, ο κ. Βαγγέλης Πλιάγκας, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης - Κ. Βελόπουλος, κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Νικολάου, Παναγιώτης Γκατζόγιας, Αθανάσιος Καραναστάσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αθανάσιος Βλάχος και κα. Ζωή Σαραντοπούλου, ο Πρόεδρος ΔΚ Ραψάνης κ. Στέλιος Παζάρας, ο τοπικός σύμβουλος κ. Γιώργος Γκαραγκούνης, μέλη τοπικών συμβουλίων και Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων του Δήμου Τεμπών.

Ακόμη, παρευρέθηκε ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Σταυρίδης και ο κ. Πίχλιβας Δημήτρης, Προιστάμενος ΔαΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε για τον περίφημο και φημισμένο οίνο της Ραψάνης, καθώς και τα οφέλη και τις ευεργετικές ιδιότητές του.

Ακόμη παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης κα. Αικατερίνη Γιαννούκα και τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης κ. Γιώργος Σιμογιάννης και τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ραψάνης κ. Μιχάλης Ρούκας και τα μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι με την παρουσία τους υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της γιορτής για την τοπική κοινωνία.

Δωρεάν κρασί διέθεσαν οι οινοποιοί-παραγωγοί κ.κ. Λιάπης, Χρυσοχόου και Σιμογιάννης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Χάιδω Πανταζή.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Η Ραψάνη είναι ταυτισμένη με το αμπέλι και το κρασί, προϊόντα που αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή του τόπου μας. Η Γιορτή Κρασιού και Αμπέλου δεν είναι μόνο μια εκδήλωση γευσιγνωσίας και ψυχαγωγίας, αλλά κυρίως μια γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και συλλογικής ταυτότητας. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους παραγωγούς και να αναδεικνύουμε τον πλούτο του Δήμου μας».

Η βραδιά συνεχίστηκε με παραδοσιακή μουσική, χορούς και φυσικά με τοπικό κρασί και εδέσματα, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική φιλοξενία και το πνεύμα της Ραψάνης.