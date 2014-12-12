H Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2025- 2026.

Οι θέσεις απευθύνονται σε διδακτικό προσωπικό, απόφοιτων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΔΕ), δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφοι) - 14 θέσεις

ΠΕ Καλών Τεχνών (Χαράκτες) - 1 θέση

ΔΕ Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα,(Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ. -14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2410670496, 2410623615), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή μέσω της εφαρμογής gov.gr, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@katsigrasmuseum.gr σε ενιαίο αρχείο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω 7 αναφερόμενα δικαιολογητικά (η τήρηση της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σχετική σφραγίδα που τίθεται στο φάκελο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή, 22 Αυγούστου έως την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

proson.gr