Δικαίωση, ύστερα από πολυετή αγώνα, για τους περίπου 600 εργαζόμενους της άλλοτε πολυμετοχικής τοπικής αλυσίδας των Σούπερ Μάρκετ ΛΑΡΙΣΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, με απόφαση του Αρείου Πάγου oι εργαζόμενοι δικαιούνται να αποζημιωθούν πρώτοι μέσα από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή της η πτωχευμένη εταιρεία, τα οποία ως επι το πλείστον είναι ακίνητα.

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου έγινε ήδη νόμος του κράτους με σχετική τροπολογία.

Η νέα ρύθμιση αντικαθιστά το άρθρο 43 του νόμου 4715/2020 και ξεκαθαρίζει ότι το προνόμιο των εργαζομένων δεν ισχύει αυτόματα σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν μετά τις 19 Αυγούστου 2015, δηλαδή από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4335/2015.

Το κρίσιμο στοιχείο πλέον δεν είναι η ημερομηνία της πτώχευσης, αλλά η ημερομηνία κατά την οποία, με απόφαση δικαστηρίου, έχει οριστεί η παύση πληρωμών από την επιχείρηση. Μόνο εφόσον αυτή η ημερομηνία τοποθετείται μετά τις 19 Αυγούστου 2015, εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο που δεν αναγνωρίζει προτεραιότητα στους εργαζόμενους έναντι των τραπεζών. Ενώ για τις πτωχεύσεις των οποίων η ημερομηνία παύσης πληρωμών προηγείται της ως άνω ημερομηνίας (όπως με τα Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ) εφαρμόζεται το ισχύον τότε δίκαιο ως προς την κατάταξη των πιστωτών.

Η τροπολογία ήρθε να λύσει μία ασάφεια που είχε δημιουργηθεί μετά την ψήφιση του ν. 4335/2015. Παρότι τότε καταργήθηκε το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων, δεν ήταν σαφές αν αυτό αφορούσε μόνο τις νέες πτωχεύσεις ή και εκείνες που είχαν ήδη δρομολογηθεί. Στην πράξη, αυτή η ασάφεια οδήγησε σε αντικρουόμενες αποφάσεις και ανασφάλεια δικαίου.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr