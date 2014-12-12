Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν τον Οκτώβριο μια νέα σειρά δέκα ανοιχτών ομιλιών για την υγεία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στον πολίτη, προσφέροντας έγκυρη ενημέρωση για θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, από την πρόληψη και την ψυχική υγεία έως τις νέες τεχνολογίες, την εφηβεία και την αναπαραγωγική ιατρική.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιούνται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, ημέρα Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και θα δίνουν την ευκαιρία σε όλους να συνομιλήσουν με διακεκριμένους Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής.

Η πρώτη διάλεξη με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Ευκαιρία ή Απειλή;» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 μ.μ.

Η διάλεξη θα εστιάσει στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ακριβείας, στις αλλαγές που φέρνει στη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά και στις ηθικές διαστάσεις της χρήσης της στην υγειονομική περίθαλψη.

Ομιλητής: Καθηγητής Ιωάννης Τσούγκος, Τμήμα Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας

Ο κ. Τσούγκος είναι Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Απεικόνισης και επισκέπτης καθηγητής στο King’s College London. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη βιοϊατρική απεικόνιση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές τους στην ιατρική.

Ο κύκλος διαλέξεων για την Υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της “Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει”. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης) E-mail: learning-city@larissa.gov.gr facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016