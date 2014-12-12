Κατά τη χειμερινή περίοδο το ωράριο λειτουργίας της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων επί της οδού Καναδά, θα είναι καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Κατ’ εξαίρεση λόγω του 11ου Αχίλλειου Άθλου την ερχόμενη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η Μουσειακή Συλλογή θα είναι επισκέψιμη από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.