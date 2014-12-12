Ανοιχτή στο κοινό και τα Σάββατα η Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων
Φάρσαλα | 28 Αυγ 2025, 11:22
Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως κατά τη θερινή περίοδο, η Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων, που στεγάζεται στο κτήριο του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Καναδά, θα είναι ανοιχτή στο κοινό τις καθημερινές, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.
