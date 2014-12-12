Πολύ σοβαρά έχουν πάρει εφέτος οι πολίτες το θέμα του αντιγριπικού εμβολιασμού, όπως προκύπτει από το ένα εκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα φαρμακεία όλης της χώρας.

Εάν σκεφθούμε ότι πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 2,8 εκατ. αντιγριπικοί εμβολιασμοί και εφέτος καίτοι δεν βρισκόμαστε ούτε στα μέσα Νοεμβρίου έχουμε αγγίξει το ένα εκατομμύριο, τα πράγματα δείχνουν αισιόδοξα, τονίζει στο CNN Greece, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς.

Στόχος εφέτος είναι να φθάσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς κατά της εποχικής γρίπης, αριθμός που αντιστοιχεί στο 55% των πολιτών που πρέπει να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες, τονίζει ο κ. Βαλτάς, προσθέτοντας ότι ήδη το ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα και παρά το γεγονός, ότι οι καιρικές θερμοκρασίες είναι ήπιες μέχρι στιγμής.

Επιπλέον, το γεγονός της απρόσκοπτης προσέλευσης των πολιτών στα φαρμακεία για να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους, αποτελεί και μία διαρκή ψήφο εμπιστοσύνης στον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού.

Πώς θα εμβολιαστείτε δωρεάν κατά της γρίπης στα φαρμακεία

Η χορήγηση του εμβολίου κατά της εποχικής γρίπης, ξεκίνησε από τις αρχές Οκτωβρίου. Τη δυνατότητα να διενεργούν εμβολιασμό έχουν και οι φαρμακοποιοί, έπειτα από εκπαίδευση που παρακολουθούν.

Οι πολίτες μόνο με το ΑΜΚΑ τους, μπορούν να επισκεφτούν οποιοδήποτε φαρμακείο και να κάνουν τον αντιγριπικό εμβολιασμό δωρεάν. Για τα ενισχυμένα εμβόλια τα οποία απευθύνονται σε πολίτες άνω των 65 ετών, χρειάζεται πρώτα συνταγογράφηση από τον γιατρό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τα εμβόλια είναι τριδύναμα.

Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2025-2026, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά έναντι της σοβαρής νόσησης ή ακόμα και του θανάτου και ειδικά για τα άτομα με αυξημένη ευαλωτότητα.

Nατάσσα Ν. Σπαγαδώρου (cnn.gr)