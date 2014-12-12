Ο Δήμος Τεμπών, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του ταχυδρομικού υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Συκούριο, μιας υπηρεσίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, πλήττει ευθέως την εξυπηρέτηση των δημοτών και υποβαθμίζει την περιοχή μας.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, με επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης και την παραμονή του καταστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τεμπών θα φέρει ψήφισμα διαμαρτυρίας προς έγκριση στο αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους του Δήμου Τεμπών να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, να παρευρεθούν στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να εκφράσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Συκούριο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προς:

Τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τους Βουλευτές του Νομού Λάρισας

Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

"Αξιότιμε κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία του Δήμου Τεμπών για το αιφνίδιο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, που λειτουργούσε επί δεκαετίες στο Συκούριο.

Η περιοχή μας έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών — «Διομήδης» (2022), «Daniel» (2023), «Elias» (2023) — αλλά και από τις ζωονόσους (πανώλη και ευλογιά), καθώς και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι συνέπειες σε υποδομές, κατοικίες, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και επιχειρήσεις υπήρξαν τεράστιες, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι δίνουν καθημερινά έναν τιτάνιο αγώνα για να σταθούν ξανά στα πόδια τους· σε αυτή την προσπάθεια, η παρουσία ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι απολύτως αναγκαία.

Το Ταχυδρομείο, ως ιστορικός θεσμός με κοινωνική αποστολή, οφείλει να παραμείνει δίπλα στους πολίτες της περιοχής. Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Συκούριο εξυπηρετούσε όχι μόνο τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, αλλά και σημαντικό αριθμό πολιτών από τις γύρω κοινότητες — ακόμη και από τον όμορο Δήμο Αγιάς. Εξυπηρετούσε ηλικιωμένους, επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι βασίζονταν στις υπηρεσίες του για την καθημερινή τους εξυπηρέτηση (πληρωμές συντάξεων και λογαριασμών, αποστολές και παραλαβές αλληλογραφίας και δεμάτων).

Η απόφαση για το κλείσιμό του, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και αποτελεί πλήγμα για την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας είναι ηλικιωμένο (άνω των 60 ετών). Η διατήρηση βασικών υπηρεσιών, όπως το Ταχυδρομείο, είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς τους ανθρώπους.

Είναι προφανές ότι η απόφαση λήφθηκε με στενά οικονομικά κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ο αντίλογος πως οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων (e-banking κ.λπ.) δεν είναι ρεαλιστικός, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις. Επιπλέον, το συγκεκριμένο κατάστημα παρουσίαζε ιδιαίτερα ικανοποιητική κίνηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του είναι όχι μόνο κοινωνικά επιβεβλημένη, αλλά και οικονομικά δικαιολογημένη.

Ως Δήμος Τεμπών ζητούμε:

1.- Την άμεση επανεξέταση της απόφασης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Συκουρίου, καθώς η υλοποίησή της θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής και θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις συναλλαγές των κατοίκων.

2.- Τη συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος με πλήρη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

3.- Τη θεσμική ενημέρωση του Δήμου για τις προθέσεις και τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ σχετικά με τη μελλοντική παρουσία τους στην περιοχή.

4.- Την ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Συκουρίου, ως πράξη κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού προς τους κατοίκους του Δήμου Τεμπών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεσμό εγγύτερο στον πολίτη και οφείλει να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε κάθε απόφαση που επηρεάζει την καθημερινότητά του. Η αιφνίδια απομάκρυνση μιας τόσο κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Αναμένουμε άμεση ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στο Συκούριο."