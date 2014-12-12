Η κατάργηση της 1ης Στρατιάς με βρίσκει απολύτως αντίθετο τονίζει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο κ. Φλώρος που διετέλεσε και διοικητής της 1ης Στρατιάς, τοποθετείται για πρώτη φορά δημόσια για τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με άρθρο του στην εφημερίδα Ελευθερία, σημειώνοντας την κατηγορηματική διαφωνία του στην εξαγγελθείσα κατάργηση της μείζονος διοίκησης του Στρατού Ξηράς.

Υπογραμμίζει με έμφαση πως "η 1η Στρατιά διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην σχεδίαση, τον συντονισμό και την εκτέλεση των επιχειρησιακών σχεδίων σε ολόκληρο τον Ηπειρωτικό χώρο της Ελλάδας, από που είναι δυνατόν να προέλθουν απειλές πάσης φύσεως". Άλλωστε, τονίζει, "η σύγκρουση δε θα περιοριστεί μόνο και αυστηρά στην μεθόριο, όπως εσφαλμένα ίσως θεωρούν κάποιοι, αλλά θα λάβει χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πληγούν κατοικημένες περιοχές, γραμμές συγκοινωνιών, ζωτικές εγκαταστάσεις, περιοχές εφεδρειών και συγκεντρώσεων δυνάμεων, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λ.π."

Υπενθυμίζοντας τον σχεδιασμό, επι της θητείας του, για την μετατροπή της 1ης Στρατιάς σε αρχηγείο χερσαίων δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (κατά τα πρότυπα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού) και την απόφαση του ΣΑΓΕ, καταλήγει σημειώνοντας ότι "με το κλείσιμο της στρατιάς, αν τελικώς αυτό επισυμβεί, ο αρχιστράτηγος Α ΓΕΕΘΑ από το στρατηγικό επίπεδο θα κυλήσει στο επιχειρησιακό, με δυσμενή επίδραση στον συντονισμό και στην διεξαγωγή των χερσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο".

