Αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων στο οδικό δίκτυο του νομού Λάρισας
Ειδήσεις | 18 Νοε 2025, 08:11
Σε αντικατάσταση των φθαρμένων και κλεμμένων πινακίδων στον νομό Λάρισας, προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Πρόκειται για σημαντικό έργο σε ότι αφορά την ασφάλεια των οδηγών για την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κλοπές πινακίδων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
Ήδη το έργο της νέας κάθετης σήμανσης όπως ονομάζεται, ανατέθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό στην εταιρεία "Ιωάννης Παναγιωτάκης" με τελική τιμή προσφοράς 343.346 ευρώ και έκπτωση 29,04%.
Ε.Π. kosmoslarissa.gr
