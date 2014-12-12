Στον Τύρναβο και στην Κεντρική Πλατεία θα φιλοξενηθεί φέτος η 8η Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών, με συμμετοχές από τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη, το Ουζμπεκιστάν και την Κένυα, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό.

Το φεστιβάλ «Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών» αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό που προάγει τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη φιλία μεταξύ των λαών. Η συμμετοχή του Δήμου Τυρνάβου αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της δημοτικής αρχής να συμβάλλει στην προώθηση των τεχνών και της πολιτιστικής συνεργασίας.

Οι συμμετοχές

Bosnia – Herzegovina

Η πρώτη διεθνής συμμετοχή που ανακοινώθηκε για την 8η Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών είναι η χορευτική ομάδα SAOBRAĆAJAC από τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη.

Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος “Saobraćajac” ιδρύθηκε στο Σαράγεβο το 1965 και μετρά πάνω από μισό αιώνα παράδοσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σήμερα αριθμεί περίπου 120 χορευτές, οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερες από οκτώ παραδοσιακές χορογραφίες, ενώ 60 ενήλικες χορευτές έχουν εκπροσωπήσει επάξια τον σύλλογο σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και βραβεία.

Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 35 διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 40 περιοδείες στο εξωτερικό. Μέσα από τις εμφανίσεις της, προωθεί μηνύματα ειρήνης, φιλίας και διαπολιτισμικής κατανόησης.

Uzbekistan

Η δεύτερη διεθνής συμμετοχή είναι η καταξιωμένη χορευτική ομάδα BAKHOR Dance Ensemble από την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Η Κρατική Λαϊκή Χορευτική Ομάδα «Bakhor» ιδρύθηκε το 1957 από τη Μουκαράμ Τουργκουνμπάεβα, Καλλιτέχνιδα του Λαού της Σοβιετικής Ένωσης. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει περισσότερους από 200 σόλο και ομαδικούς χορούς, συνδυάζοντας την παραδοσιακή χορευτική κουλτούρα με τις σύγχρονες τάσεις.

Έχει εμφανιστεί σε πολλές κορυφαίες σκηνές και έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε 21 χώρες. Από το 2020 την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Ζιγιόντα Μαντραχιμόβα, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μουχαμαντζόν Σοκίροφ. Σήμερα, με μια νέα γενιά χορευτών, συνεχίζει την αποστολή διάδοσης του ουζμπεκικού χορού διεθνώς.

Kenya

Η τρίτη διεθνής συμμετοχή είναι η χορευτική ομάδα Tarumbeta Africah από την Κένυα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Tarumbeta Africa» ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί ως Οργάνωση Βασισμένη στην Κοινότητα με έδρα το Ναϊρόμπι. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη μουσική και την τέχνη, αξιοποιώντας την έννοια της «εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας» (edutainment).

Σήμερα αριθμεί πάνω από 40 ενεργά μέλη και δραστηριοποιείται σε παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική και χορό, θεατρικές παραστάσεις και κοινοτικά εργαστήρια. Μέσα από τη δράση του, προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση, την ειρηνική συνύπαρξη και την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής συνοχής και υγείας.

Με αφορμή τη διοργάνωση, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:

«Να ευχαριστήσουμε την οργανωτική επιτροπή του φορέα “Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών” για την ένταξη και του Δήμου μας σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης και ιδιαίτερα τον κ. Βαγγέλη Πιπερτζή και τον κ. Γιώργο Κατρανά για τη συμβολή τους και την άψογη συνεργασία. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Μορφωτικό Σύλλογο Τυρνάβου για τη συμμετοχή του και την οργανωτική του βοήθεια ώστε να φιλοξενηθεί το Φεστιβάλ στην πόλη μας.»

Η ένταξη του Δήμου Τυρνάβου στο δίκτυο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την πολιτιστική του εξωστρέφεια και να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διεθνή ανταλλαγή και τη συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς από όλο τον κόσμο.