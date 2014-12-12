Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τον 11ο Αχίλλειο Άθλο, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στα Φάρσαλα, συγκεντρώνοντας δρομείς και φίλους του αθλητισμού από ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διαδικασία παραλαβής του αριθμού συμμετοχής και του τεχνικού t-shirt των δρομέων. Η οργανωτική επιτροπή ενημερώνει ότι:

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, από τις 6:00 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ., οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προμηθευτούν το πακέτο τους από το Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το Σάββατο, η παραλαβή θα γίνεται και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του αγώνα, από τις 7:30 π.μ. έως τις 8:30 π.μ. στη γραμματεία του αγώνα στο πάρκο του Απιδανού.

Η έγκαιρη παραλαβή του αριθμού συμμετοχής θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς διευκολύνει την καταγραφή και τον έλεγχο των δρομέων.