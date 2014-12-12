Το σαφές μήνυμα του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα προς κάθε κατεύθυνση ότι το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, όπως δημόσια θα παραμείνει και η διαχείριση του από την αυτοδιοίκηση, αλλά και η εξαιρετική Ελένη Τσαλιγοπούλου, σφράγισαν τη χθεσινή εκδήλωση «Δράσεις Νερού» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με ευθύνη της ΔΕΥΑ Αγιάς στο πλαίσιο του Αγιώτικου Πανηγυριού, στην κατάμεστη κεντρική πλατεία Αγιάς.

Οι Δράσεις Νερού είναι ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της ΔΕΥΑ Αγιάς, στη διάρκεια του οποίου παρουσιάζονται τα έργα του Δήμου για την παροχή άφθονού και ποιοτικού νερού για ύδρευση και άρδευση στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αντώνης Γκουντάρας ξεκαθάρισε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος φορέας που έχει τη γνώση και την εμπειρία να διαχειριστεί τις ανάγκες των κατοίκων της κάθε περιοχής και αναφέρθηκε στις απανωτές προσπάθειες των τελευταίων ετών από την πλευρά της κυβέρνησης να μετατρέψει το νερό σε εμπόρευμα, με την υπαγωγή των επιχειρήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων, με την απόπειρα για τις υποχρεωτικές συνενώσεις των ΔΕΥΑ, αλλά και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλίας, ο οποίος όπως τόνισε ο Δήμαρχος «παλεύει με την διοικητική αφερεγγυότητα και την αναποτελεσματικότητα».

«Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από την αυτοδιοίκηση της ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Και η αυτοδιοίκηση έχει ξεκάθαρη θέση πως το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όπως δημόσια είναι και η διαχείριση του από τις δημοτικές επιχειρήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι αντιπεριφερειάρχες Σ. Σουλούκος και Χρήστος Γκουρομπίνος, ενώ η βραδιά έκλεισε με την μεγαλειώδη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, προσφορά της ΔΕΥΑ Αγιάς.