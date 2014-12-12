Την εκτίμηση ότι η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες, εξέφρασε ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο κ. Ψαρόπουλος, βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας και ειδικότερα γραφείο του ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, από τον οποίο ενημερώθηκε για την πορεία της ανάκρισης, ενώ κατέθεσε και σχετικό αίτημα για αυτοψία- εξέταση των εναλλακτών των μηχανών των αμαξοστοιχιών στο σημείο που βρίσκονται φυλαγμένα, σε μια προσπάθεια πλήρους εξακρίβωσης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα.

Ο κ. Ψαρόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση του με τον ανακριτή εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ανάκριση ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου και πιθανότατα ασχέτως με την έκβαση εξέτασης της υπόθεσης που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)