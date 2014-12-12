Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, για απάτη.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής στη Λάρισα, ένας άνδρας, ως υπάλληλος καταστήματος, δέχτηκε, αρχικά, τηλεφωνική παραγγελία από άγνωστο άτομο, ενώ ακολούθως, μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία, του ζήτησε να αγοράσει από περίπτερο και 2 προπληρωμένες κάρτες (paysafe), αξίας 200 ευρώ, πείθοντάς τον να του γνωστοποιήσει τους κωδικούς αυτών.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι προαναφερόμενες προπληρωμένες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε λογαριασμούς της γυναίκας.