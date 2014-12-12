Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Αγαθονίκη (Αγαθούλα) Βερτέλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λέανδρος και Μαρία

Η ΕΓΓΟΝΗ: Αγαθονίκη

Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρίνα Τσιρίκου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.