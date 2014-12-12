Απεβίωσε η Αγαθονίκη (Αγαθούλα) Βερτέλη
Κηδείες | 16 Αυγ 2025, 13:39
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Αγαθονίκη (Αγαθούλα) Βερτέλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λέανδρος και Μαρία
Η ΕΓΓΟΝΗ: Αγαθονίκη
Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρίνα Τσιρίκου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.