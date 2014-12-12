Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Αικατερίνη Μπεκιάρη – Συρακούλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου του Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:Ελένη, Φανή

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αχιλλέας και Γιάννα, Βαγγέλης και Αύρα, Κλεάνθης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2:30 μ.μ.