Απεβίωσε η Αικατερίνη Μπεκιάρη – Συρακούλη
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 19:51
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Αικατερίνη Μπεκιάρη – Συρακούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου του Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:Ελένη, Φανή
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αχιλλέας και Γιάννα, Βαγγέλης και Αύρα, Κλεάνθης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2:30 μ.μ.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.