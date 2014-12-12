Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμαλία Στρούλια.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Τα παιδιά: Αννίτα, Ελένη

Τα εγγόνια: Δημήτρης, Αμαλία, Γιάννης, Ανδρέας

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Αντί στεφάνων, θα υπάρχει έξω από τον Ιερό Ναό κουτάκι προκειμένου να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό για δωρεά στο Δημοτικό Γηροκομείο.