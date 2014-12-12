Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Ντελοπούλου-Χατζοπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Σωτήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Ιωάννης Χατζόπουλος – Φωτεινή Δασκαλοπούλου, Ζήσης Χατζόπουλος

Τα εγγόνια: Θεοφάνης-Ίκαρος, Ευαγγελία, Θεοφάνης, Αναστασία, Λάμπρος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Αστέριου Δημουλάκη στο Αρμένιο.