Απεβίωσε η Αναστασία Ντελοπούλου-Χατζοπούλου
Κηδείες | 25 Αυγ 2025, 20:52
Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Ντελοπούλου-Χατζοπούλου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Σωτήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Ιωάννης Χατζόπουλος – Φωτεινή Δασκαλοπούλου, Ζήσης Χατζόπουλος
Τα εγγόνια: Θεοφάνης-Ίκαρος, Ευαγγελία, Θεοφάνης, Αναστασία, Λάμπρος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Αστέριου Δημουλάκη στο Αρμένιο.
