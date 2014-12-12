Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η Αναστασία Ντίνου.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος, Θεώνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αναστάσιος, Παρασκευή, Κατερίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ιωάννα, Μιλτιάδης και Ευδοξία, Παρασκευή, Πέρη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30πμ

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο στο Γριζάνο Τρικάλων.