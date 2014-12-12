Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Αντωνία Μπαντή.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η κόρη: Ολυμπία

Οι εγγονές: Χριστίνα, Μαριαλένα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.