Απεβίωσε η Αντωνία Μπαντή
Κηδείες | 09 Αυγ 2025, 13:48
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Αντωνία Μπαντή.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η κόρη: Ολυμπία
Οι εγγονές: Χριστίνα, Μαριαλένα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.