Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Άρτεμις Ντριβάλα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ναπολέων & Ελισάβετ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Άρτεμις, Οδυσσέας, Θεόφιλος, Σωκράτης

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.