Απεβίωσε η Άρτεμις Ντριβάλα
Κηδείες | 11 Νοε 2025, 13:58
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Άρτεμις Ντριβάλα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ναπολέων & Ελισάβετ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Άρτεμις, Οδυσσέας, Θεόφιλος, Σωκράτης
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
