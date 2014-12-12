Απεβίωσε η Βασιλεία Αδάμου
Λάρισα | 04 Σεπ 2025, 10:51
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Βασιλεία Αδάμου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεοδώρα & Δημήτριος Ξάνθης, Μαρία & Ευάγγελος Κονδυλόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή & Ιωάννης, Βασιλική, Γεώργιος & Στυλιανή, Λάζαρος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
2) Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
