Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Βασιλεία Αδάμου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεοδώρα & Δημήτριος Ξάνθης, Μαρία & Ευάγγελος Κονδυλόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή & Ιωάννης, Βασιλική, Γεώργιος & Στυλιανή, Λάζαρος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.

2) Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"