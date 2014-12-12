Απεβίωσε η Βασιλική Αγοραστίδου
Κηδείες | 15 Αυγ 2025, 19:52
«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η Βασιλική Αγοραστίδου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο σύζυγος: Σπυρίδων Αργυρούλης
Τα παιδιά: Ιωάννης, Κωνσταντίνος
Η πεθερά: Χάιδω Αργυρούλη
Τα αδέλφια: Μαριάννα Τσικρίκα, Παυλίνα Τσουρόπλη,
Στέλλα – Χρήστος Γκαργκινούδης, Γιώργος – Θεανώ Αργυρούλη
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00 μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (Έναντι Φυλακών Λάρισας)
