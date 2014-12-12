«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η Βασιλική Αγοραστίδου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο σύζυγος: Σπυρίδων Αργυρούλης

Τα παιδιά: Ιωάννης, Κωνσταντίνος

Η πεθερά: Χάιδω Αργυρούλη

Τα αδέλφια: Μαριάννα Τσικρίκα, Παυλίνα Τσουρόπλη,

Στέλλα – Χρήστος Γκαργκινούδης, Γιώργος – Θεανώ Αργυρούλη

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00 μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (Έναντι Φυλακών Λάρισας)