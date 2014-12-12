Απεβίωσε η Βασιλική Τανού
Κηδείες | 20 Οκτ 2025, 11:59
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Βασιλική Τανού
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στο Κουτσόχερο Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικηφόρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος – Ελένη Τανού, Χριστίνα – Γεώργιος Στορισμένου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικηφόρος, Παναγιώτης, Βασιλική, Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Νικηφόρος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:00 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Αλεξοπούλου»
