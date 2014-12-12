Απεβίωσε η Βασιλική Τσότση
Κηδείες | 12 Νοε 2025, 14:57
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Βασιλική Τσότση.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζωή – Ιωάννης Κρατσαγκώνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Κωνσταντίνος – Αικατερίνη Ρουπακιά
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών)
