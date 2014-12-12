Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Βασιλική Τσότση.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζωή – Ιωάννης Κρατσαγκώνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Κωνσταντίνος – Αικατερίνη Ρουπακιά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών)