Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή η Βικτώρια Ναούμ.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Στέργιος και Αγγελική, Δημήτριος, Ελένη και Βασίλειος

Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Κωνσταντίνος και Μαρία, Ανδρέας και Πελαγία, Βικτώρια και Κωνσταντίνος

Τα δισέγγονα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.