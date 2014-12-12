Απεβίωσε η Βικτώρια Ναούμ
Κηδείες | 01 Σεπ 2025, 20:22
Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή η Βικτώρια Ναούμ.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τα παιδιά: Στέργιος και Αγγελική, Δημήτριος, Ελένη και Βασίλειος
Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Κωνσταντίνος και Μαρία, Ανδρέας και Πελαγία, Βικτώρια και Κωνσταντίνος
Τα δισέγγονα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
