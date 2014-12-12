Απεβίωσε η Γεωργία Κατσίβελου
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 17:44
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Γεωργία Κατσίβελου.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο γιος: Πέτρος Κατσίβελος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.